瑞芳驚傳慈父攜2子釣魚，失足落海救起已命危，孝子岸上痛哭。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區南雅奇岩於5日下午下午3點多驚傳一名年約40歲，穿著灰色上衣、黑色短褲的陳姓男子帶著2個兒子前去釣魚，但在台2線79.6公里處勘查地形時，不慎失足落海，兒子目擊立即通報新北市消防局協助搜索父親陳男。

新北市消防局獲報後，立即調派第六救災救護大隊及金山中隊和6個分隊，出動消防車輛18車，及重裝潛水人員等，共42名消防員前往救援，最後，搜救人員在下午5點多，於距落海點約100公尺處海面上發現陳男時，已失去生命徵象。

據了解，現場因海象不佳，消防局救生艇無法救援，對此，基隆海巡隊則趕忙出動PP-10050艇協助海域搜索，岸巡隊則派出14名人員到場協助，而空勤總隊直升機，在下午5點30分多在距落海點約100公尺的海面上發現陳男，並由2名海巡人員下水將陳男帶上船艇，但陳男已失去生命跡象，緊急送到八斗子安檢所，並由救護員接手，送往三軍總醫院基隆分院來搶救。

(中時 )