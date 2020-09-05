台南市府心理健康月活動，5日於大內區舉辦開幕園遊會。（劉秀芬攝）

台南市府為照顧市民心理健康，自9月起，規畫一整個月心理健康促進系列活動，台南市長黃偉哲5日出席於大內區舉辦的開幕園遊會，與民眾同樂之餘，不忘呼籲大家應培養健康的生活型態，多關心周遭親友及自身的心理健康。

黃偉哲表示，台南市自殺率跟自殺的人數都減少了，顯示台南市的緊急救護是很有效率的，但當然不因此為自滿，因為每條生命都是寶貴的，希望自殺人數繼續往下降，自殺防治的效果能往上提升。

另外，為讓大家的心理健康數值能夠提升，在一個比較和諧、美好的社會中持續成長、茁壯，不管是學校的心理健康教育，還是成人的心理健康教育，台南市都要努力加強。

台南市心理健康月以輕鬆有趣的園遊會開場，後續還有電影欣賞、親子健走、多場講座及手作DIY課程，內容十分豐富多元。

市府衛生局表示，台南市自殺人數已連續3年下降，但心理健康議題仍需持續關注與推動，希望透過心理健康月一系列的活動，讓民眾把好心情找回來。更多活動訊息詳情請上https：／／reurl.cc／AqE25p心理健康月活動專區查詢。

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