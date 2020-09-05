全球人壽5日晚間舉辦「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動，號召千人齊聚中正紀念堂兩廳院廣場跳ZUMBA，將部分活動報名費、我的一畝田及我的一畝茶義賣所得，兩者總計新台幣150萬元，全數捐予忠義基金會，協助失依兒少教育經費，並特地邀請活動愛心大使八三夭在熱舞後精彩壓軸演唱，為社會傳遞正能量、促進健康生活。

全球人壽副董事長林文惠表示，今年是全球人壽舉辦大型健康促進活動的第三年，第一年萬人瑜珈活動締造了金氏世界紀錄，去年舉辦千人ZUMBA活動獲得熱烈迴響，每年我們都捐出部分活動報名費給予忠義基金會，今年也將繼續延續這股熱情與正能量，為台灣社會注入一股暖流。

活動當日由全球人壽副董事長林文惠、總經理馬君碩、樂活寶及13位ZUMBA老師和上千位參與民眾進行暖身大會舞開場，再由專業的ZUMBA師資群帶領大家一同體驗舞動ZUMBA的樂趣，不僅能舒展一下因為疫情「宅在家」的筋骨，更能釋放平時的壓力，暢快揮灑汗水。

在90分鐘不停歇暢跳ZUMBA後，由活動愛心大使八三夭擔任壓軸暖心演唱人氣金曲，讓搖滾樂團的魅力與音樂的正能量，散播給社會大眾，貫徹全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念。

活動現場周邊活動精采豐富，包含最夯的健身環大冒險遊戲體驗、編髮服務、美甲體驗、賽衣改造區等等，讓攜家帶眷來參與活動的民眾都十分享受這個充滿運動熱情、健康有趣又難忘的夜晚。

全球人壽也為眾多參加者準備了相當豐富的抽獎贈品及完賽禮品，有機會抽中知名品牌按摩椅及知名健身房會籍等多項好禮，讓大家保持健康運動習慣不停歇。

(工商 )