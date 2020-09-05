剛拿下8月投手MVP的中信兄弟洋投羅傑斯延續球感，今（5）日對富邦悍將先發9局只被擊出3支安打，投出9次三振，有5次四壞球，無失分。終場象隊以1比0險勝富邦，羅傑斯用123球拿下完封勝，戰績4勝2敗、自責分率2.72，賽後獲選單場MVP實至名歸。

這場比賽雙方的安打都不多，中信兄弟也只有5支，不過包括詹子賢在2局下的陽春全壘打，象隊就靠著這1分一路領先直到終場，製造一波3連勝的小高潮。

富邦的攻勢很少，最具有得分、甚至逆轉勝機會的是9局上，1人出局後，李宗賢四壞球，張正偉德州安打，攻佔一、二壘。緊要關頭羅傑斯暴投，跑者攻佔二、三壘，捕手陳家駒又漏接高國輝打出的本壘後方高飛界外球。狀況對羅傑斯不利，但他卻能冷靜下來三振高國輝，化解大半危機。

接著雖輪到第4棒蔣智賢打擊，但前3次打擊都沒有建樹，教練團決定更換張進德代打。羅傑斯知道阿德的棒子不好惹，小心謹慎投球，即使形成四壞球滿壘也在所不惜，再全力對付下一棒高國麟，策略果然奏效，用再見三振結束比賽。賽後羅傑斯認為，解決高國輝是贏球的關鍵。

此外，富邦先發投手江國豪表現亦佳，主投8局被擊出5支安打、含1轟，雖只送出1K，四壞球有4次，但壓制力還不錯，只失1分，生涯首次完投，可惜好投吞敗。

(中時 )