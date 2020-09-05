直播天王連千毅去年狼狽被捕，直到今年7月才交保獲釋。

網紅「館長」陳之漢上月28號凌晨在自家健身房外遭槍擊，原因眾說紛紜，幸好館長身強體壯，歷經一個禮拜的住院休養後，於本月3號低調返家。而昔日與館長「英雄惜英雄」的直播天王連千毅，今(5日)也在臉書開腔送暖館長，兄弟情義動人。

館長低調出院2天後，昔日的好兄弟連千毅也在臉書PO出2張昔日合照，寫下21字隔空送暖，「#館長 之漢兄 祝：身體安康，早日康復，恢復健康的體魄…」。

連千毅有情有義的舉動，迅速吸引超過1萬8千網友按讚相挺，感動留言「期待任哥跟館長再次合體，全台制霸」、「一位平安康復，一位平安獲釋，兩位肝膽相照……」。

但也有人提醒連千毅「任哥，切割背骨仔不值得，千萬小心」。原來是因去年連千毅狼狽被捕，館長當時在直播中被問及此事，相當委屈，認為媒體硬要把連千毅與他連在一起，好像是他去開槍的，「那我就隨便你寫！」更嗆聲一堆人等著要黑他，那你們叫慢慢黑，「跟我做過直播的人會越來越多，我每個都要負責嗎？」因此被部分網友認為館長有切割之嫌。

(中時新聞網)