衛福部長陳時中5日，以「基於科學實證，以最嚴謹的假設條件下評估健康風險」預告美國豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，並從2021年1月1日起，所有賣場都得強制標示「豬」的原產地，而且不是只標示美國豬，是所有的豬，包括國產豬。

在殘留容許量上，陳時中指出，考量到國人的飲食習慣，還有國人坐月子的習慣，所以經過充分討論及綜合評估，決定以最嚴格的標準訂出了肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01ppm。

陳時中強調，這項標準是比照日韓、甚至是更為嚴格的標準。標準訂出後，明年開始，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，到餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。

即使是一顆貢丸，陳時中說，都要標示清楚，貢丸製造過程中若使用不同來源的豬原料，例如「混」合了美國豬、國產豬以及加拿大的豬，都要一一標明「這一顆貢丸裡」有美國豬、國產豬與加拿大的豬。若為肉攤的散裝肉品、或小吃店使用豬油炒菜，也要用插牌的方式標明清楚「豬來自何方」。

陳時中指出，除了「由下而上」強制標示外，也會「由上而下」的從源頭嚴格查核標示是否正確，同時，明年開放進口初期也將逐批查驗，更重要的是，到明年開放進口前，會不斷的到全省各個不同場或進行示範與社會對話、加強溝通，他說，溝通是最重要的。

陳時中說，如果應標而未標將罰3萬至300萬元，標示不實則罰4萬至400萬元，但是，如果是萊克多巴胺超量，最高可罰到2億元。

同樣的在科學證基礎下，陳時中指出，開放30月齡以上之美國牛肉輸入的風險是微乎其微，是十億分之一，而且，原來不得輸入的包括牛頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等，仍然不允許輸入。

(工商 )