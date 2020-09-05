基隆市政府文化局在「大基隆歷史場景再現整合計畫」推動下，保存、修復許多歷史空間，也典藏了許多基隆過往的在地故事，市府觀光及城市行銷處攜手文化局，推出基隆時空漫遊指南，以歷史場景內容為基礎，設計結合8處藝術裝置的遊程，打造基隆觀光新玩法，其中，在即將正式開放的要塞司令部官邸前方，打造一座立體裝置「捎一只金黃歲月的明信片」，是由知名紙雕藝術家成若涵創作。

觀銷處長曾姿雯指出，時空漫遊指南運用在地豐富的歷史元素，與文化觀光做結合，其中，還有以大沙灣海水浴場為主題，創作的一系列藝術創作，如「捎一只金黃歲月的明信片」等，邀請民眾到大沙灣區域走訪，感受基隆深厚的歷史底蘊，並透過美食、藝術更認識基隆，更讓民眾在欣賞及互動的同時，也為旅程留下深刻且美好的記憶，創造民眾持續造訪基隆的最佳理由。

市府指出，這個藝術裝置，是以明信片造型的創作，呼應此區域曾經作為大沙灣海水浴場的記憶，當年民眾到此遊玩、學生到此接受海泳教育的回憶，並透過紙雕手法呈現於作品中，在明信片右下角的「要塞司令部許可章」更呼應當時因軍事區域管制規範，任何書信往來都必須經過「要塞司令部」許可的軍事記憶。

市府表示，民眾可以先到要塞司令部眷舍及官邸參觀「沙灣Villa」及「捎一只金黃歲月的明信片」，遙想大沙灣海水浴場風華，接著可以前往正濱漁港，於特色餐廳及咖啡廳享用午餐，並在正濱漁港彩色屋前拍照，感受舒適的漁港生活步調，並跨越和平橋前往社寮福德宮前欣賞「幸福印記」裝置藝術，偌大的充氣魟魚裝置象徵大航海時代的記憶。

文化局長陳靜萍表示，透過藝術品來看幾個世紀前的歷史記憶特別有趣，因為百年前地基就已形成，雖然如今歷史遺跡上的建物截然不同，但藉由考古去理解歷史的背景，就是時空漫游指南要帶給民眾享受的穿越時空感，她說，在要塞司令部校官眷舍開展的「沙灣villa」，就是以大沙灣海水浴場為主題設計的展覽，該地區在1930年代是台灣第一個海水浴場，更是長輩心中難以忘懷的深刻回憶。

市長林右昌表示，基隆是一座擁有豐富文化底蘊的城市，在市府積極爭取文化部「大基隆歷史場景再現整合計畫」補助下，今年基隆有多處歷史場景即將修復完成，最近更結合觀銷處推出的文化觀光品牌「基隆時空漫遊指南」，將歷史文化與觀光緊密結合，就是期待將基隆的設計與文化能量向外擴散，讓世界看見。

(中時 )