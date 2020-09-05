美國有1對新婚夫妻因新冠肺炎影響，竟突發起想到美國阿肯色州的惠特克點徑，拍攝生死瞬間的驚人畫面。(取自Metro News)

此對新婚夫妻熱愛戶外冒險，不因疫情影響，直接衝向美國阿肯色州的惠特克點徑，拍攝生死瞬間的驚人畫面。(取自Metro News)

美國有1對熱愛戶外活動的新婚夫妻，因原本預計舉辦1個盛大婚禮，卻因新冠肺炎影響而作罷，他們竟然突發奇想將婚紗景點搬移到戶外，並且要求攝影師為他們捕抓生死瞬間的唯美畫面，從臉書《天堂美景旅遊攻略》的網友們留言，可以得知此處位於美國阿肯色州的惠特克點徑，是個驚為天人的自然風景，也是個讓多數登山客留連忘返的景點。

這對美國新婚夫妻並沒有因新冠肺炎疫情，將他們的婚禮美夢徹底拋出腦後，而是改用不同的方式，來替他們的新婚留下更不一樣的紀錄。他們選擇來到美國的阿肯色州一處天堂美景「惠特克點徑」(Whitaker Point)，並要求攝影師為他們捕抓最危險的一刻，讓熱愛冒險活動的兩人，可以作為踏出其它冒險處的紀錄。

從照片中，可以看到這對新婚夫妻正站天堂美景「惠特克點徑」的懸崖邊，男方手抓女方，女方單腳著地，並且另一隻腳整個懸空的狀態，讓觀看的人簡直觸目驚心，因為只差輕輕的外力介入，女方可能就會直接墜落摔死。這對夫妻表示：「我們兩個都非常渴望冒險，以及相當熱愛戶外活動，像是健行、獨木舟、船舶、露營，我們經常尋找能讓我們印象深刻的冒險旅程」。

男方表示，阿肯色州的惠特克點徑，目前為止已經有12位新婚夫妻在此拍攝過婚紗照，每一次觀看別人放上此處的婚紗照，總是讓我們驚嘆這天然美麗的奇景。男方還表示，雖然從照片中看起來似乎很恐怖，但拍攝過程都是確保安全性的。

(中時新聞網)