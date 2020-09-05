統一獅與樂天桃猿在9局上半爆發板凳清空。（鄧心瑜攝）

樂天桃猿迎戰統一獅，雙方到9局上半仍4比4平手，猿隊守護神陳禹勳單場出現2次觸身球，加上因猿隊2次挑戰權用完，主審自行要看重播，判出對獅隊不利重播判決，讓獅隊代總教練林岳平相當不滿，還因此爆發板凳清空，不過沒有造成進一步衝突，主審判兩隊各1次警告，最後陳禹勳安全下莊，獅隊無功而返。

雙方在9局上半出現火氣，守護神陳禹勳上場，因觸身球、保送形成一、二壘有人，隨後張偉聖敲出二壘方向滾地球，原本一壘審判定安全上壘，猿隊已沒有挑戰權，不過總教練曾豪駒上場詢問後，裁判決定要使用電視輔助判決，改判為打者出局，此時獅隊代總教練林岳平不滿，上場詢問主審，並有手部動作。

根據中職規定，第七局以後，主審面對有疑問的判決仍然可以主動提出「即時重播輔助判決」來防止誤判。

之後陳禹勳又對郭阜林觸身球，單場第2次，獅隊相當不滿，林岳平帶頭衝進場，獅隊球員也跟上，兩隊板凳清空，幸好沒有爆發衝突，但之後2人出局、滿壘時，陳鏞基在滿球數敲出高飛球遭到接殺，陳禹勳安全下莊，獅隊沒有再添分數。

(中時 )