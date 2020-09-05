柯文哲、黨籍不分區立委邱臣遠一起逛夜市。（王志偉攝）

柯文哲對於夜市店家遊戲頗為好奇，當場玩起BB槍。（王志偉攝）

不少民眾捕獲野生柯P，又驚又喜的爭相排隊拍照。（王志偉攝）

民眾黨主席柯文哲今晚到花蓮知名東大門夜市逛夜市，週六晚間不到6時已現人潮，不少民眾捕獲野生柯P，又驚又喜的爭相排隊拍照，對於店家提供夜市小點，柯文哲來者不拒，柯可能肚子餓了，急忙嗑了一大顆生蠔，也有民眾直接問他是不是要來選舉。

民眾黨拓展東部版圖，黨籍不分區立委邱臣遠今天在花蓮成立服務處，柯文哲到場揭牌，下午獲東華大學校友總會與東華公共事務研究學會邀請，以「城市治理」為主題做專題演講，分享台北市長任內施政願景，晚間則來到花蓮市東大門夜市。

柯文哲6時左右抵達夜市，比原定時間早了半小時，因今晚週六，人潮已比平日來得早又多，「柯文哲了」、「阿伯來了」，柯幕僚與夜市主位頻頻廣播，柯文哲與邱臣遠等人才進入夜市，就被熱情民眾攔下，並要求與柯文哲握手拍照。

柯文哲對於夜市各式小吃頗為好奇，還拿起玩具空氣槍玩起了BB彈，柯文哲對於吃相和速度，有自己一套風格，可能忙了一整天，肚子餓了，店家提供小吃美食吃得津津有味，柯文哲大啖一大顆生蠔，幕僚提醒吃慢一點。

柯文哲逛夜市人氣頗旺，要求握手合影的人潮也不斷，不過也有人認為，柯文哲就是為了要選舉，來試水溫、測人氣，柯文哲在晚間搭乘八時十分火車返回台北。

柯文哲短時間二度到花蓮，並插旗花蓮成立服務處，而且不僅服務處主任都曾是國民黨人士，今天到場參與花蓮服務處成立大會，還有國民黨籍縣議員林宗昆、無黨籍縣議員楊華美、無黨籍笛布斯.顗賚、無黨籍議員吳東昇，以及國民黨籍花蓮市民代表會主席蘇美珠，以及多位藍營里長也都到場祝賀。晚間刻意安排逛夜市，政壇解讀此舉試水溫、測人氣，還大挖藍營牆角，柯文哲搶攻後山選票意味濃厚。

(中時 )