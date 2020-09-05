2020台南關子嶺溫泉美食節9月19日起至10月31日盛大展開，市府與KKday合推的500組3折溫泉套票，8日上午9點於KKday網站開賣。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

2020台南關子嶺溫泉美食節9月19日起至10月31日盛大展開，市府與KKday合推的500組3折溫泉套票，8日上午9點於KKday網站開賣。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

除了溫泉套票，觀旅局與東山區業者推出3條風土旅行路線，包含龍湖山龍眼烘焙體驗小旅行、東香貓咖啡園區農村體驗、仙湖農場風土的滋味-咖啡小旅行。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南關子嶺溫泉美食節今年邁入第16年，將於9月19日起至10月31日盛大展開，市府為擴大台南旅遊商機，與KKday合作推出活動期間限定的500組溫泉套票，原價1634元，專案價只要500元，8日上午9點於KKday網站開賣。

觀旅局局長郭貞慧表示，推行第5年的溫泉套票，今年以「食、宿、遊、購」4大主軸整合套票，包含泡湯、住宿、關子嶺特色商品、手作學堂、龜丹溫泉、個人套餐。

套票內容包含個人套餐兌換（需事先預訂）、憑票可享特有的泥漿溫泉（大眾池）優惠、龜丹溫泉體驗（泡腳池免費），活動期間假日持套票到假日市集可享浴衣體驗時間延長至活動結束、手作DIY擇一體驗（彩繪提燈、祈福版畫、寄福水引），並可於服務台兌換文創紀念品（帆布袋及文創明信片）。

套票內含300元住宿折價券，可任選配合之8家業者擇一折抵；而行的部分，今年為提供民眾便利的交通，有需求的民眾可於KKday線上自行加價訂購包車服務。

此外，交通局配合活動推出新營直達關子嶺的假日限定加班車，供民眾一路便捷搭乘，不須轉車。更好康的是，凡購買套票者還可獲得白河區美雅家具觀光工廠門票2張及楠西區的龜丹水哥溫泉50元泡湯折價券1張。

除了溫泉套票，今年觀旅局持續結合東山區業者推出3條風土旅行路線，包含龍湖山龍眼烘焙體驗小旅行、東香貓咖啡園區農村體驗、仙湖農場風土的滋味-咖啡小旅行。活動期間9／19-10／31，4-6人以上即可報名，報名費用每人只要150-588元不等，可直接向業者報名。

台南關子嶺溫泉美食節陸續將推出更多超值促銷，詳情請上活動網站http：／／www.2020hello-gzl.com／或「台南旅遊網」https：／／www.twtainan.net／查詢，或電洽06-6353226(周一至周五09：00～17：00)。溫泉套票售票網址https：／／www.kkday.com／zh-tw／product／102692。

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