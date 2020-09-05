被冠上「末日四騎士」的白宮大鷹派，最近受訪時，持續拉高分貝抨擊中國大陸。第一號騎士國務卿蓬佩奧4日受訪時透露，中國及俄羅斯企圖以不同方法干預選舉。白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則稱，在眾多國家中，大陸是最積極干預選舉的國家，但未透露詳情。司法部長巴爾2日接受有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，比起俄羅斯或伊朗，中國大陸更積極試圖干預美國選舉，巴爾也說自己看過情報才做此結論。

當被主持人問及中國及俄羅斯在干預選舉上有什麼分別時，蓬佩奧稱：「他們有不同的方法，這是肯定的。他們一樣打算干預及影響選舉，而美方致力於回擊他們將採取的具體方式。」

歐布萊恩也稱大陸試圖干預選舉：「我們知道中國扮演最積極角色。」

然而，民主黨總統候選人拜登在德拉瓦州向記者表示，他不認同巴爾、蓬佩奧及聯邦調查局（FBI）局長雷伊指控中國比俄國更應為插手美國內政一事負責。他表示，俄羅斯才是美國選舉的最大威脅，不是中國大陸。指出俄羅斯在影響美國選舉上最用力、且從不鬆懈。拜登也批評川普鼓勵北卡選民重複投票是製造混亂，降低選舉正當性。

拜登質疑川普遇俄羅斯就軟，諷刺地反問：「他（川普）到底在怕什麼呢？」

(中時 )