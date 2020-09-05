政治人物探館長，王尚智表示，這群政治人物根本是自卑症候群。(影片來源/中天新聞Youtube官方頻道)

網紅館長陳之漢日前遭人近距離開3槍，緊急送醫治療後所幸無大礙，3日也已順利出院。但就在館長住院這段日子，不少政治人物紛紛親赴探病，甚至送禮慰問。對此，資深媒體人王尚智表示，許多政治人物彷彿上山朝拜，不絕於途，讓他清楚看見台灣政壇的集體缺乏自信。更說這群政治人物是一群「自卑症候群。」

館長住院這段期間，總統蔡英文以水果禮盒致意，副總統賴清德也親筆寫信慰問；台北市長柯文哲也親赴探視，新北市長侯友宜、黃國昌等人也親赴病房。民進黨立委高嘉瑜更在病房內高歌，還被酸是「劫後瑜聲」，而立法委員林淑芬更是親手做羹湯，帶著魚湯去探視館長。

對於如此大的陣仗，文化大學政治系副教授林忠山表示，這群人就是去湊熱鬧，「因為館長是網紅，去看他就可以亮相，為了求登台，這就是捨本逐末，追風氣。」而資深媒體人王尚智則註解，雖館長身為政治網紅，也曾經邀請許多政治領袖人物上節目專訪，「但若要說交心、交義就太過於矯情。」他不解，這樣的網紅人物竟能讓各路政治人物絡繹前來，讓他看見的只是台灣政壇集體缺乏自信，對於人氣的飢渴與矯情。

立委陳玉珍也表示，除非是個人有私交，不然這種行為「不足以為社會表率。」而民進黨立委黃國書也說明，「我們不需要透過這樣的方式，在這樣的場合被看見。」但若用另外一種角度來看，「可能這些政治人物都缺乏自信。」

(中時新聞網)