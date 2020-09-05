九族文化村今年暑假不但有19歲以下入園免費，還加碼總額500萬元的摸彩活動，於5日抽出大獎賓士汽車，被抽中的民眾，起初誤以為是詐騙電話，當得知是真的，激動到說不出話來。

園方指出，暑假觀光局幫助台灣22家觀光遊樂業者創造奇蹟，祭出19歲以下國民免費摸彩活動，成功帶動暑假樂園遊客量，以九族為例，入園加碼送摸彩卷，準備包括賓士汽車、機車等大獎，總額價值500萬元獎品，使今年九族入園率達33萬人，在後疫情時代還能比去年同期翻倍成長。

5日早上在九族文化廣場，由交通部觀光局局長張錫聰、日管處處長洪維新等人及現場遊客見證下，抽出331為幸運得獎者，由張錫聰抽出最大獎賓士汽車得主，得獎者是1位來自彰化縣芬園鄉的黃先生，他在暑假開學前帶著全家人到九族遊玩，接到中獎電話時，還以為是詐騙，後來知道是真的，激動得不得了，直呼：實在太幸運了！

張錫聰表示，今年暑假觀光局舉辦致青春活動，效果卓著，原本計畫補助2億經費；追加到5億的規模，帶動全台樂園約150萬人次的報復性旅遊效應，加注在周邊的餐飲、交通、住宿的成長，估計是5倍的商機經濟效應。

園方表示，所有得獎名單會在當天晚上8點前公告在九族官網和臉書粉絲專頁中，預計公告14天，請得獎人要和主辦單位聯繫領獎事宜，依照所得稅規定會先代扣稅後，得以領取獎品。

(中時 )