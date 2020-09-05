台北流行音樂中心（北流）5日舉辦開幕演唱會「嗨！北流」，魚丁糸、徐佳瑩、魏如萱領軍，率領慢慢說、告五人、婁峻碩、Karencici、屁孩Ryan、文慧如，從白天到夜晚、戶外到室內連番獻唱；徐佳瑩今晚挺著七個月孕肚為室內場揭幕，面對滿場4000位觀眾越唱越嗨，而她似乎還沒準備好升格當媽，喊話：「辣媽雖然有『辣』這個字，但我聽到『媽』這個字完全不行。」

今晚是徐佳瑩「卸貨」前最後一場公開演出，她挺著大肚子賣力嗨唱〈現在不跳舞要幹嘛〉，感性表示：「現場都是少男少女吧！很開心今天來到少男少女的盛宴，因為最近我的思維、思緒很容易回憶過往，我的人生好像在一個承先啟後的狀態，這不是好症狀，感覺是初老，希望我還可以很年輕，能有很青春的色彩。」坦言即將生產內心非常緊張，「等小孩出來後我的人生完全就是另一個階段，不會像現在這麼自在了」；北流董事長黃韻玲昨特地前往後台，感謝徐佳瑩挺著孕肚力挺開幕演唱會，黃韻玲感性地說：「當年在選秀節目第一次看到徐佳瑩，今天看著她帶著圓圓的小肚子上台，感覺自己像阿嬤。」

今年一口氣入圍金曲獎六項獎且身兼主持人的魏如萱，一連獻唱〈Dont cry Dont cry〉、〈你啊你啊〉等歌，與現場觀眾聊起金曲獎，她直言超級想拿歌后，「我真的超級緊張，我可以許願嗎，拜託我10月3日那天可以拿到金曲獎女歌手獎」。今晚是她在典禮前提前踏上北流舞台，至於典禮當天會不會準備幸運小物帶在身上？魏如萱說：「希望我本人就是一個幸運物，到哪邊都可以帶給我身邊的人很多幸運。」

徐佳瑩今為北流開幕演唱會揭幕。（吳松翰攝）

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