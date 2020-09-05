衛武營國家藝術文化中心耗資107億元，歷時9年才興建完成。卻有粉專分享熱心市民提供的照片，直指看到旁邊公園失修、座椅崩壞，不禁呼喚，最愛高雄的市長在哪？

臉書粉專「比特王」在臉書貼圖表示，花107億蓋的衛武營，旁邊的公園座椅壞成這樣，能看嗎？以前喊最愛高雄的，通通不見了。希望最愛高雄的市長陳其邁， 除了路平之外，也別忘了公園。

網友回應說，「會不會又甩鍋？」、「這些都不重要了，因為已經『光復高雄』了。」、「這不是蚊子館，什麼才叫蚊子館？」、「先猜，他們會說不是高雄管轄。」

也有網友認為，「裡面的運動道路也坑坑疤疤的，下雨還會積水，真是笑死人的國家劇院。」、「外面的字都掉光了，民進黨建設下的工程品質，就是這樣。」、「忙著賣地啦⋯⋯」、「呼叫~~邁邁市長。」、「反正是前任市長沒幹好，不甘邁邁的事。」、「政績是衛武營，不是公園。」、「椅子的造型怪怪的？遠看像1個個...」、「蓋什麼皇宮？要107億？」、「這就是高雄價值。」

(中時新聞網)