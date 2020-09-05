今（5）日下午5時許，有網友在臉書社團貼出一段某社區大樓大廳監視器影像，明顯可見一名男子帶著兩名男童，男子對其中一男童掌摑、揮拳5次，男童倒地隨即被拽起，再架著男童「臉貼」玻璃大門，保全員出面制止，男子才怒氣衝衝帶著男童離去。

警方查出事件發生在上個月28日，地點是中和區某社區大樓，施暴的是27歲的圍棋老師朱姓男子，10歲男童在朱男處學習圍棋，今晚警方已通知朱男到案說明，並通報社會局。

朱男表示，男童的媽媽因小孩愛說謊、難以管教，大約7個月前把小孩送來圍棋教室，拜託他幫忙管教，每逢例假日包含暑假，男童都與他同住，男童習性有顯著改善，但日前母親發現男童又說謊，才拜託他嚴加管教，所以才有監視器上的一幕，男童的母親全都知情。

晚間近9時，警方也已聯繫男童母親到場，釐清朱男所述是否屬實。警方表示，全案將以兒童及少年福利與權益保障法及傷害罪嫌偵辦。

(中時 )