國際影星成龍位於北京的「NAGA上院」2間豪宅日前被登上賣屋網，將於9月29日起公開拍賣，原來成龍14年前擔任該房地產代言人，先以代言酬勞抵價，餘額再透過境外公司「中泰成龍」購屋，但他購屋沒有實際合法過戶，而今該開發商倒閉，市值從1.5億升到5億台幣的豪宅也連帶被拍賣，起拍價為3億台幣左右。

目前成龍已提出訴訟，經紀公司回覆：「此事正在訴訟階段，涉及法律內容，不便多談。」據查他將以當初交易合約、繳納水電、瓦斯等費用，來證明豪宅確實為家人自住，對此，育稔國際法律事務所主持律師陳士綱表示，在法規上對於物權的公示都是有絕對效力，「像成龍這樣類似借名登記的狀況，他要負擔很重的舉證責任。」

陳士綱分析，如果當初成龍有跟開發商做預告登記，那麼後續他可以先跟執行當局做「聲明異議」，之後以案外人身份提出「異議之訴」，陳士綱認為以此舉追房，拿回房產的機率高過60％，只是訴訟期拖個2、3年都不為過。

陳士綱補充若成龍敗訴，只能以他對開發商債權人的角度去請求開發商償付債權，然而開發商已破產，會讓整個案件沒辦法受償，最後只得參與法拍再購回，差額會相當不划算。另有人質疑成龍不過戶是為逃稅，陳士綱認為不太可能，因「中泰成龍」是境外公司沒有購買北京房產權限，再者成龍用代言酬勞來抵也是要課稅。

(中時 )