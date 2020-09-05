全球人壽結合音樂及公益，並秉持「因為愛 責任在」品牌理念，5日晚間舉辦全球人壽「因為愛 舞所聚ZUMBA®」公益活動，號召千人齊聚中正紀念堂兩廳院廣場跳ZUMBA，並將部分活動報名費、我的一畝田及我的一畝茶義賣所得，兩者總計150萬元，全數捐予忠義基金會，協助失依兒少教育經費。

全球人壽副董事長林文惠表示，今年是全球人壽舉辦大型健康促進活動的第三年，第1年萬人瑜珈活動締造金氏世界紀錄，去年舉辦千人ZUMBA活動獲得熱烈迴響，每年都捐出部分活動報名費給予忠義基金會，今年也將延續這股熱情與正能量，為台灣社會注入暖流。

活動當日由全球人壽副董事長林文惠、總經理馬君碩、樂活寶及13位ZUMBA老師和上千位參與民眾進行暖身大會舞開場，再由專業的ZUMBA師資群帶領大家一同體驗舞動ZUMBA的樂趣。

全球人壽長年致力於將運動結合公益，推動公益善循環，2015年起持續支持忠義基金會，以實際行動關懷社會弱勢，持續將「愛與責任」品牌理念散播至社會，期望進一步為「愛台灣」挹注更多幸福溫暖的能量，協助失依兒少擁有安定、溫暖的家。

(旺報 )