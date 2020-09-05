每個人對於存錢都有一套方法，有人選擇存入數位銀行，賺取利息。不過有位網友日前貼出自豪的戰績，只見他用了「最原始」的方法，將紙鈔及硬幣堆滿了存錢筒，壯觀的景象讓不少網友讚嘆，更有網友預估金額，「至少30萬以上！」讓人佩服不已。
原PO在《存錢公社》上貼出自己存錢的結果，照片中共3大桶的塑膠水桶，其中一桶裝了近乎整桶的50元硬幣，中間10元硬幣也相當可觀，而最右邊的則是塞滿了鈔票，有100元、500元、1000元等紙鈔，這也讓不少網友好奇，這麼壯觀的景像，到底開箱後會存得多少錢。
許多網友看到原PO的存款方式，紛紛大讚他的毅力驚人，「哇塞！看了很心動，最原始就是最容易看得到成績，好有成就感，好強」、「超讚的！好強」、「高手真的在人間啊！佩服」、「看到存滿錢的罐子就覺得好療癒哦！」、「硬幣就算了，那個鈔票真的有點太誇張啊！」、更有網友幽默的說，「可以考慮用水塔。」
不過也有網友認為這樣存太可惜，「領不到利息的存錢法」、「不如每個月提撥一點錢，零存整付，做定存還能生利息，也不怕被小偷扛走」、「視覺效果不錯，但是個沒辦法錢滾錢的存法」、「看在愛投資的人眼裡真是把閒錢死養了。」
文章來源：存錢公社
(中時新聞網)
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