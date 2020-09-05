桃園一名19歲的洪姓男子，沒有駕照卻騎機車上路，去年3月騎車行經蘆竹區的南山北路二段，疑因為超速與另一名騎士陳姓男子發生車禍，陳男顱骨骨折傷勢嚴重，急救3天後仍不治，而事後洪男因為認錯，且用30萬與家屬達成和解，最後依過失致死罪判處8月有期徒刑，緩刑3年。

洪男去年3月11日下午2點，騎車經過蘆竹區時，沒注意前方一台機車從路肩處出來，2人碰撞發生車禍，陳男倒地後陷入昏迷，雖然緊急送醫，但急救3天後，因外傷性硬腦膜下出血、顱骨骨折、右側氣血胸、肺挫傷、肋骨骨折，車禍導致顱內出血、中樞神經休克，不幸身亡。

根據當時監視器畫面，當地限速50公里，洪男騎車時速約60公里，已經超速，且洪男沒有機車駕照就上路；至於陳男則是未禮讓直行車也有疏失，但陳男死亡與洪男過失駕車行為，具有相當因果關係，檢方認為洪男應負過失致死責任。

法官審理此案時，認為洪男無照駕駛、超速、未注意車前狀況之過失情節甚重，導致被害人死亡，造成對方家屬無可挽回的遺憾，需為肇事主因負責；但被害人也有過失，洪男事後認錯賠罪，與被害人家屬協議30萬和解，且同意給洪男緩刑機會，最後依過失致死罪嫌判處8月有期徒刑，緩刑3年，還可上訴。

(中時新聞網)