隨著距離美國總統大選僅剩下兩個月，共和黨候選人、現任總統川普和民主黨候選人拜登之間，到底誰會勝出，一直是全世界都很關心的議題。資深媒體人徐嶔煌表示，這場大選可以從暴動與示威之間的關係、偏見分析和美國博弈指標去分析和預測，並指出拜登最大的問題，在於「打瞌睡」。

徐嶔煌4日在政論節目《新聞面對面》中表示，有一位摩根大通的分析師最近針對美國大選做出分析，因為他以前也預測過幾次且準確度很高，所以這次他做預測大家也會注意。

徐嶔煌指出，目前市場上的投資人基本上心理都預期說拜登當選的機率比較高，而這份分析則提出了3個指標：

第一，暴動跟示威行為之間的關係，徐嶔煌說，美國的BLM(Black Lives Matter)事件如果是和平抗爭，給社會的形象是很正面的，民主黨會加分，民意支持度會上升2-3%；那如果這個抗爭變成暴動，對社會造成衝擊，反而是對共和黨加分，共和黨的民意支持會上升5-10%。

第二，偏見分析，意思是只要有政治人物失言，他的支持者就會傾向把自己隱藏起來，在接到民調電話的時候就不表態，變成沉默的多數，但他們在選舉中還是會支持想支持的對象。川普的選民這種傾向就比拜登的選民嚴重很多，大約在10%，而拜登選民有這種傾向的則在5%左右。

第三，美國博弈指標，徐嶔煌拿出資料分析，大家會發現之前川普一度領先，但受到疫情的影響，5、6月開始拜登反超，賭客看好度一度領先川普20%，但最近拜登不知道因為什麼原因又掉下來。

徐嶔煌認為，在美國的幾份民調中，川普和拜登之間的落差在6-10%左右，因此BLM是示威還是暴動，以及川普口中的沉默多數，都足以影響現在的選情。加上拜登打瞌睡等負面行校被放大，因此徐嶔煌覺得，現在對拜登影響最大的，不是他在中國政策講了什麼，而是在拜登他沒有做什麼，所謂的沒有做什麼就是他又睡著了，這對他影響就很大。

(中時新聞網)