受到科技股沉重賣壓拖累，美股4日延續前一日的跌勢，盤中高低震盪劇烈，尾盤跌勢雖有收斂，但三大指數仍連袂收低，也讓標普500與那斯達克指數周線連五紅紀錄止步。

美國大型科技股3日殺聲隆隆，跌勢延續至次一交易日。道瓊工業指數4日開高走低，盤中高低震盪幅度多達875點，終場下跌0.6％，報28,133.31點；標普500指數盤中一度重挫3.1％，尾盤跌幅收窄至0.8％，報3,426.96點；那斯達克指數大跌1.3％，以11,313.13點作收。

美股三大指數周線全數收黑，道指全周大跌1.8％，標指周線下挫2.3％，此為6月以來最大周線跌幅，那指全周重挫3.3％，寫下3月以來最大周線摔幅。

瑞銀集團全球財富管理公司投資策略師沃林（Justin Waring）指出：「在這波賣壓受創最深的產業，正是先前受益最多的領域。市場仍在適應這些個股的合理估值。」

近來氣勢如虹的蘋果，近兩日股價遭受重擊，不過4日終場微漲8美分，升幅不到0.1％，報120.96美元。

4日早盤蘋果跌幅一度深達8.3％，最低來到110.89美元，較9月1日的歷史新高134.18美元重跌逾17％，較波段高點下跌10％至20％意味著進入修正，跌幅超過20％則代表進入熊市。若蘋果股價跌破107.34美元關卡，便代表跌入熊市。

蘋果的市值在8月20日突破2兆美元，成為美國首家市值2兆美元企業，9月1日市值衝上2.29兆美元高點。4日盤中蘋果市值一度跌破2兆美元，所幸終場仍維持在2.07兆美元。

美國投資機構CUNA Mutual Group首席市場策略師蓋納普（Barry Knapp）指出，近期市場估值過高，特別是科技類股。投資人應注意蘋果與特斯拉的非理性大漲，自兩家公司宣布股票分割以來，投資人便瘋狂搶進，尤其是散戶。

(工商 )