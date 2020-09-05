陳文茜今重批戰袍(左圖)，與15年前(右圖)開播時穿著同一套。（中天新聞台提供）

【即時新聞】《文茜的世界周報》十五周年慶生，主持人陳文茜與製作團隊同賀。(粘耿豪攝)

中天新聞《文茜的世界周報》3日歡度15歲生日，今製作單位特別獻上翻糖蛋糕與鮮花，在錄影空檔驚喜送主持人陳文茜，她笑說，「15年了，我也沒想過我會那麼老，15年前我那時47歲，那時會覺得人到60歲誰要看妳啊？到時一定會被電視淘汰，結果到現在還沒到電視台淘汰」，很多觀眾在粉專敲碗下一個15年，還幫陳文茜算到時就已屆77歲，她大開玩笑，「77歲耶！我怎麼主持啊？到棺材裡主持啊？」

陳文茜今特別穿上15年首集主持《文茜的世界周報》的短版上衣，她昨自信地說，「今天最大的驕傲是15年前衣服穿在身上，第一個它沒破，再來它沒舊，典雅依舊」，顯示15年來身材依然窈窕。

她非常感謝節目組的同仁跟她並肩作戰，「尤其面對經常生病的主持人」，感性地說，「我知道跟我工作團隊的同仁們心情是很複雜的，他們被我搞得戰戰兢兢，他們拿到稿時天人交戰，時常熬夜，時刻都放鬆不了，被改稿時對我恨之入骨，禮拜天回到家，周一休息看到新聞亂象又愛我一萬年，非常謝謝同仁的敬業」。

主持此節目15年，讓陳文茜像是攻讀了3個博士學位，第一個讓她體悟到，「原來妳人生可以那麼有價值，即使妳快要5、60歲，可以守著一個職位，即使不是那麼耀眼的角色」。第二個是國際政治以及人性學位，「我們看到這段時間因金融海嘯，每個國家所累積的經濟危機，每個社會危機爆發，每個人都以為自己是被迫害者，15年來我們了解到不同小人物故事，依然守住一份冷靜、一份思考，不會為了政治，加入任何利益的某一邊」。

最後一個是堅持人生，她認為大部分電視人都會被觀眾綁架，笑說「反而是《世界周報》綁架觀眾」。陳文茜透露陶晶瑩曾跟她分享，「我不想成為笨蛋，我要看《世界周報》，小孩在《世界周報》面前不太會離開，因為這禮拜她覺得要好好上課」，陳文茜呼籲電視人，「不要小看觀眾，我們就好好堅持了15年」。

(中時 )