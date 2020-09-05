大陸對台的軍事壓力與日俱增，解放軍入侵台灣防空識別區、越過台海中線、在台海周邊演習的次數日益頻繁。部分美國學者警告，解放軍武統台灣並非虛張聲勢，在華盛頓政策圈，要求美國改變「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策、明確表態協防台灣的呼聲正在加大；不過也有反對意見認為，美國不應踩到北京的紅線，讓他們有藉口對台使用武力。

美國外交關係協會會長哈斯（Richard Hass）及協會研究員薩克斯（David Sacks）本月2日在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊發表文章稱，40多年來，美國歷任政府不分黨派，都避免明確回應「台灣一旦遭受大陸攻擊，美國是否會出兵協防」的問題，這種作法旨在讓台海兩岸都摸不清美國底細，以免任何一方輕舉妄動。

文章指出，這種戰略模糊政策如今已經走到盡頭，因為習近平治下的中國在爭取自身利益上更有自信。從南海、中印邊界、新疆、台海周邊和香港問題上，都可看出美國必須嚴肅評估大陸武統台灣的可能性。更何況連民進黨籍的台灣總統蔡英文，處理兩岸關係時都小心翼翼，避免採取可能碰觸北京紅線的舉措，防止台灣宣布獨立已經不再是美國的主要關切點。

因此，這篇〈美國對台灣的支持必須毫不模糊〉的文章指，美國是時候改弦更張，採取戰略清晰（strategic clarity）的政策了，因為「等到大陸對台採取行動，美國再決定是否介入，這種做法將製造災難」。

2位作者建議白宮，透過總統聲明和行政命令的方式，重申美國對「一個中國」政策的支持，但同時也要「毫不含糊地表明，一旦台灣遭到中國的攻擊，美國必會有所回應」。不過，聲明也要明確表示，美國不支持台灣獨立，以防止台灣試圖利用美國這個新政策。

文章內容強調，「戰略清晰不涉及美國承認台北，或升級對台關係」，也不涉及共同防禦條約或任何美台簽署的文件，因為一旦改變，「必定迫使習近平有所反應」。相反的，聲明必須強調美國的基本政策沒有改變，即美國「會持續避免對台海兩岸分歧的最終解決方案表達立場，只堅持解決方式必須是和平手段，並須得到雙方同意」。簡而言之，美方目標不變，可能改變的只有「手段」。

作者認為，在習近平對香港快速採取行動後，如果美國發布聲明，表示會出兵協防台灣，並透過實際作為讓這種宣示更加可信，那麼習近平在武統台灣，並可能為此與國美國衝突時，就會有所顧慮。

前國防部主管中國事務的官員博斯科（Joseph Bosco），長期以來在華府政策圈及媒體上倡議美國改採「戰略清晰」政策。他告訴美國之音，「我認為，絕對有必要讓中國明確地知道，如果他們攻擊台灣，就是要和美國作戰。我不認為大陸有自殺傾向，我也不認為他們很笨。我認為如果他們真的理解這就是現實，他們就會收斂，並停止對台灣的冒進和侵略性作為」。

博斯科表示，川普政府迄今在對台政策上採取了極佳的做法，這對台灣和美國的國家安全都有利。不過，美國仍然沒有明確宣示會協防台灣，而且美國智庫及學術界還有人主張，「我們不會為台灣而戰，這根本不是我們的事情，而是遠在千里外的事」。

博斯科強調，如果北京聽到這樣的聲音，會以為那些人可以阻止川普政府和之後的美國政府協防台灣，因此「我們必須排除這種不確定性，我們必須清楚表態，避免中國會做出危險的戰略誤判。他們可能會認為，我們可以（武力犯台），又沒有後果，那就去做吧！突然，就像韓戰爆發時一樣，美國突然去協防韓國，但現在的例子是台灣。如此我們將陷入對抗的困境，我們應該要以戰略清晰政策，來避免這種困境」。

另一方面，歐巴馬政府時期的白宮國安會亞洲事務資深主任貝德（Jeffrey Bader），堅決反對美國在防衛台灣的問題上做出明確表態。

貝德告訴專門報導華盛頓政策圈內幕的《尼爾森報告》（The Nelson Report），終止《美台共同防禦條約》是美國與中華人民共和國建交的基礎，「提供台灣堅定的安全保證，形同放棄（美中關係）正常化的前提」。

他主張，這麼做將強化中共中央政治局裡的強硬派及解放軍的論點：美國不只是個競爭對手，而是個「敵人」，這樣一來「不僅會加速美中關係的自由落體，大陸也會發展並採取新的灰色及深灰地帶手段來騷擾並擠壓台灣，如此台灣的安全反而會受到危害，而非強化」。

(中時 )