新力旺企業女子壘球聯賽編號第61場賽事，今（5）日由兩支臺北球隊在台中萬壽棒球場開打，臺北臺產先發投手蔡珈蓁主投5.1局，雖被擊出5支安打、僅失1分，加上林盈馨上場後援1.2局守住勝利。終場臺北臺產6比1輕取凱撒勇士，蔡珈蓁拿下勝投，戰績2勝9敗。

臺北臺產打線擊出7支安打，包含陳詩婷本季第6支全壘打，一共攻下6分；邱鈺然有2支安打、2分打點，生涯首度獲得單場MVP。主要攻勢是在4局上，利用3支安打、3次四壞球，一舉攻下4分大局。

凱撒勇士動用3名投手，皆有失分，敗投是先發僅3.1局、失3分的翁子晴，戰績0勝1敗。事實上，凱撒勇士同樣擊出7支安打，但都缺乏適時一擊，因此僅在2局下集中3支安打攻下1分，導致輸球。

此外，臺北臺產贏球的原因之一是兩任投手都沒有投出四壞球，反觀凱撒勇士則送出6次四壞球，加上對方打者適時擊出安打串連攻勢，就會擴大得分效果。

(中時 )