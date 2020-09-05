大陸知名晶片大廠中芯國際被外媒點名，可能被列入美國貿易黑名單。中芯國際5日晚發表聲明強調，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係，對相關報導「感到震驚和不解」，願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

有外媒報導，美國政府考慮將公司列入貿易黑名單的聲明，對此中芯國際發表聲明指出，中芯國際作為一家同時在香港證券交易所及中國大陸A股上市的國際化運營的集成電路製造企業，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營；且與多個美國及國際知名的半導體設備供貨商，建立多年良好的合作關係，美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。

聲明稱，中芯國際自成立以來作為全球半導體供應鏈上的重要成員，客戶遍及美國、歐洲及中國大陸等世界各地，其產品及服務皆用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係；2016年及以前，中芯國際還是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」 (Validated End-User) ，並曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查。

聲明強調，任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞，我們對此感到震驚和不解。中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

(旺報 )