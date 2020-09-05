知名本土創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能，5日晚上在屏東縣萬丹鄉大憲宮表演時，疑似心肌梗塞昏倒在台上，緊急送醫，目前仍在搶救中。根據最新消息，嚴詠能經醫院搶救，宣告不治，享年50歲。
「打狗亂歌團」4日到萬丹大憲宮參加藝術宅急便活動，晚上8時許活動中場休息來賓上台致詞，主唱嚴詠能突然在台上昏倒，現場工作人員連忙用電擊急救，救護車趕到後將他送往國軍醫院屏東分院，目前仍在搶救中。
嚴詠能昏倒送醫搶救消息一出，親友立刻湧進他的臉書底下留言為這位好老師集氣，「希望您平安！祈禱中！」、「祈願老師平安，眾神保庇」、「兄弟：撐住啊」、「祈求老師一切平安，學甲保生大帝會保佑老師的」，可惜嚴詠能在經過醫院緊急搶救後，仍宣告不治，享年50歲，噩耗令親友難以接受。
打狗亂歌團是以本土創作及母語歌謠走唱為業，嚴詠能是打狗亂歌團團長，曾獲得第21屆金曲獎最佳台語專輯獎，並入圍第21屆金曲獎最佳台語男歌手獎，嚴詠能及樂團常走遍台灣各鄉鎮廟口街頭演唱。
(中時 )
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