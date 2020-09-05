雖然尚恩以自身的努力，讓自己的身價達到現今的階段，不過他仍表示自己仍有許多想做的事情，但也為自己能在半小時賺進高額薪資感到自豪。(取自Metro News)

1名居住在澳洲雪梨的男子尚恩(Shawn)，因罹患先天發育不全症狀，導致他的身高只有127公分。直到他46歲之前，他幾乎是飽受眾人的嘲笑，直到他能夠每半小時賺進高達美金160，以及實現自己夢寐以求的工作「脫衣牛郎」後，如金的尚恩相當受到女人的喜愛，也固定每週去5到6個派對，為裡頭女人們，瘋狂來展現自己的精壯腹肌。

身高僅有127公分的牛郎尚恩，在20歲時必須大力壓抑自己和女生約會的慾望。據《捷報》的報導，尚恩表示自己在年輕時，根本邀請不到女生和自己約會，因為多數的人在這個年齡層，都是喜愛虛偽的外貌，尤其是在臉蛋和身高，因此尚恩認為，他自己只能想辦法突顯出自己的個性，讓女生能夠知道他的好在哪裡。

尚恩表示，他自己花了大半輩子的時間，要讓自己能夠被邀請到派對裡，目前尚恩1個禮拜裡，可以受邀5到6個派對活動，讓他能夠展現出自己的才能，尚恩也會在女人的生日裡，和她們一同小酌慶祝，尚恩也擴張自己的事業，到DJ的婚禮上進行演出，他表示每當他脫去自己的上衣，露出堅實的肌肉，都讓許多女人都相當瘋狂的請求尚恩和她們開房間，然而都被尚恩卻全數回絕。

為了維持自己的體格，尚恩自我要求的一星期必定去健身房5次，目的也是為了自己的表演能夠更加完美。尚恩表示，他一開始做脫衣牛郎時，是被自己同樣是脫衣牛郎的前同事拜託前去演出，結果讓現場所有來賓相當驚訝，紛紛讚賞尚恩相當的不一樣。

雖然尚恩以自身的努力，讓自己的身價達到現今的階段，不過他仍表示自己仍有許多想做的事情。他舉例，他非常渴望能夠打美式橄欖球，但礙於自己的身體因素仍無法實現，因此他就將自己能夠做到的地方更加努力，他說明自己目前所賺的錢，是其他脫衣牛郎的兩倍，他對此感到相當的自豪。

(中時新聞網)