9局上獅隊總教練林岳平不滿對手提出電視輔助判決，上前向裁判抗議。（范揚光攝）

11局下樂天桃猿藍寅倫（中）擊出再見安打，隊友開心地上前慶祝。（范揚光攝）

9局上雙方因觸身球爭議板凳清空，樂天桃猿投手陳禹勳脫帽向對方致歉。（范揚光攝）

樂天桃猿、統一獅因觸身球2度板凳清空。（范揚光攝）

樂天桃猿主場迎戰統一獅，兩隊戰況膠著，比賽後半段還2度因為觸身球爆發板凳清空衝突，場面相當失控，郭阜林最衰，單場3度挨球吻，雙方火氣十足，林岳平、郭阜林、黃子鵬都被架開，才沒有進一步爆發衝突，最後延長賽11局藍寅倫連2天敲再見安，猿隊以5比4獲勝，樂天對戰統一4連勝。

樂天桃猿主場迎戰統一獅，猿隊僅在首局攻下3分，後面連掛6顆鴨蛋，還遭統一獅先追平、再逆轉，猛威爾7局熱投130球，保持勝投資格退場，不料退場後猿隊陳俊秀立刻開轟追平，9局上半還發生因觸身球引發板凳清空，雙方都有火氣。

9局上半猿隊守護神陳禹勳上場，因觸身球、保送形成一、二壘有人，隨後張偉聖敲出二壘方向滾地球，原本一壘審判定安全上壘，猿隊已沒有挑戰權，不過總教練曾豪駒上場詢問後，裁判決定要使用電視輔助判決，根據中職規定，第七局以後，主審面對有疑問的判決仍然可以主動提出「即時重播輔助判決」來防止誤判，並改判為打者出局。

此時獅隊代總教練林岳平不滿，上場詢問主場，並有激烈手部動作，之後陳禹勳又對郭阜林觸身球，單場第2次，獅隊相當不滿，林岳平帶頭衝進場，兩隊板凳清空，幸好沒有爆發衝突，主審判兩隊各警告1次，但之後2人出局、滿壘時，陳鏞基在滿球數敲出高飛球遭到接殺，陳禹勳安全下莊，獅隊沒有再添分數。

11局上半再度爆發衝突，猿隊後援投手對郭阜林再投觸身，郭阜林單場3度四死球是聯盟新記錄，當場摔球棒嗆聲，上壘後還不斷向黃子鵬比「來啊來啊」的手勢，黃子鵬火氣也上來，向郭阜林衝，隊友差點拉不回來，兩隊再度板凳清空，林岳平火氣也很大，陳俊秀將林岳平整個人抱起來才能阻止他，由於先前主審警告過，因此黃子鵬被主審驅逐出場。

11局下半一壘有人情況下，藍寅倫對劉軒荅敲出再見安，連2天再見比賽當英雄，猿隊以5比4獲勝，樂天對戰統一4連勝。

(中時 )