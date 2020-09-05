頂尖男低音所羅門．霍華，他渾厚低沉的嗓音，為貝九第四樂章的人聲部分，起了一個有氣勢的開端，讓觀眾聽得如癡如醉。（季志翔攝）

台美兩地歌手加上交響樂團，百人陣容，站滿台北國家音樂廳舞台，一連演唱貝多芬合唱幻想曲、第九號交響曲，在安可聲中，度過美好夜晚。（牛耳藝術提供）

台美兩地歌手加上交響樂團，百人陣容，站滿台北國家音樂廳舞台，一連演唱貝多芬合唱幻想曲、第九號交響曲，在安可聲中，度過美好夜晚。（牛耳藝術提供）

貝多芬《合唱幻想曲》的鋼琴獨奏部分，由鋼琴家盧易之擔任。（牛耳藝術提供）

貝多芬三大部經典作聽到飽！台美兩地歌手加上交響樂團，百人陣容，站滿台北國家音樂廳舞台，5日晚間的音樂會，是疫情下，全球少見的盛況演出，從貝多芬的《合唱幻想曲》唱到第九號交響曲（以下簡稱貝九），演前還有長達40分鐘的貝多芬大公三重奏可聽，不少觀眾攜家帶眷參與，小小的台北城，眾人齊聚一堂，以音樂對世界傳遞和平的力量，並在安可聲不斷中，結束美好的一晚。

在《合唱幻想曲》擔任獨奏的鋼琴家盧易之表示，合唱幻想曲的主旋律，原本是一首描述暗戀未果的失戀曲，「但貝多芬把那段旋律，轉而譜寫對人類和世界的愛，那種世界大同，連結在一起的感覺。」

舞台上的音樂家，包括半個月前就風塵僕僕，從芝加哥轉往洛杉磯，再轉機到台灣，歷經14天隔離，平安出關，順利登台演唱的頂尖男低音所羅門．霍華，他渾厚低沉的嗓音，為貝九第四樂章的人聲部分，起了一個有氣勢的開端，讓觀眾聽得如癡如醉，高達200多公分的他，站在合唱團裡特別明顯。

此外，還有指揮家簡文彬帶領國家交響樂團、國立實驗合唱團，以及女高音林玲慧與陳玟潔，女低音陳珮琪、男高音王典和陳章健、男中音趙方豪同台演出。

演出6日下午還有一場，開演前同樣有貝多芬大公三重奏，鋼琴家廖皎含、小提琴家凃鳳玹與大提琴家簡荿玄擔任演奏。地點在台北國家音樂廳。

(中時 )