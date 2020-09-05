外媒指出，「那斯達克巨鯨」日本軟銀集團（SoftBank Group）過去一個月來狂掃價值數十億美元的科技股選擇權，推高股市交易量，恐是近期美股飆漲和急跌的幕後黑手。

市場盛傳大型買家在選擇權市場買進大型科技和網路類股的選擇權，軟銀是被點名的買家。軟銀對此消息不予置評。

據軟銀呈交主管機關的文件顯示，該公司買進將近40億美元的亞馬遜、微軟、網飛和特斯拉股票。外媒引述內情人士指出，軟銀斥資約40億美元，買進其持有股票的買入選擇權（Call Option）。

據悉，軟銀的投資基金大量買進買入選擇權，也就是投資人可在特定日期之前，以約定價格購買約定標的物的權利。

軟銀規模1,000億美元的「願景基金」向來投資新創公司，例如共享辦公室業者WeWork和叫車軟體業者優步（Uber）等，大舉前進選擇權市場為該投資公司寫下新的篇章。

不過Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）表示：「軟銀此舉只是賭場之旅，軟銀一直被視為是放眼長期的投資公司，卻透過選擇權獲得短期報酬，結果把自己變成一家對沖基金公司。」

分析師指出，軟銀大買選擇權助長科技股這波漲勢，帶動大盤上揚。近幾周科技股狂飆帶動股市創新高，但市場亦擔心股價反轉可能拖累大盤走低。部分專家認為，近日科技股賣壓幾乎毫無來由。

專家指出，近幾周選擇權市場熱絡，讓股市更容易遭受像3日與4日一樣的巨幅拉回。

道瓊工業指數3日盤中一度暴跌逾1,000點，終場跌幅收窄至2.8％，標普500指數收低3.5％，科技股雲集的那斯達克指數重挫5％，美股三大指數皆創下6月以來最大單日跌幅。道指4日續跌0.6％，標指與那指分別下挫0.8％與1.3％。

外媒8月中報導，軟銀斥資100億美元投資亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、網飛和特斯拉等大型科技股，第二季股票投資利得進帳6.12億美元。

(工商 )