台北流行音樂中心（北流）5日舉辦開幕演唱會「嗨！北流」，魚丁糸、徐佳瑩、魏如萱領軍，率領慢慢說、告五人、婁峻碩、Karencici、屁孩Ryan、文慧如，從白天到夜晚、戶外到室內連番獻唱；魚丁糸今晚壓軸登場，除了獻上日前舉辦出道演唱會的精華曲目，包括〈博物館〉、〈再遇見〉等歌，更獻唱新單曲〈沙發裡有沙發R〉：「我們的歌曲安排是很任性的，就像我們團體一樣任性！會選唱這些歌，除了很久沒唱，最主要希望藉著到北流演出這樣天時地利人和的機會，讓一起合唱。」

獻唱〈你被寫在我的歌裡〉後，青峰不停開起八女（小威）玩笑，又搞笑亂問「要宣布馨儀（香我）懷第二胎嗎」？馨儀一聽緊張地說：「哇不要亂講！」眼看台下聽眾沒有太大反應，青峰故作生氣地說：「我講話已經不錯了！還沒反應。」又自嘲會不會因亂講話而被觀眾吿，青峰脫口說：「反正我已經被告到麻痺了！」拿自己日前被告官司開玩笑，high翻滿場4000名觀眾。

(中時 )