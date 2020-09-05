樂天桃猿主場迎戰統一獅，郭阜林單場3度挨球吻破聯盟紀錄，比賽後段2度因觸身球爆發板凳清空，場面相當失控，雙方球員忙著架開火氣大的人，最後延長賽藍寅倫連2天敲再見安，猿隊以5比4獲勝，獅隊代總教練林岳平賽後氣憤難平，拒絕受訪，猿隊總教練曾豪駒則說並非故意。

9局上半陳禹勳就因單局2觸身球，以及主審被動看電視重播判決，讓林岳平帶頭衝進場，兩隊板凳清空；11局上半同樣是郭阜林挨球吻，是單場3次四死球，破聯盟紀錄，當場摔球棒嗆聲，投手黃子鵬火氣也很大，兩人都要往前衝，隊友差點拉不回來，再度板凳清空，林岳平爆氣，陳俊秀將林岳平整個人抱起來才能阻止他。

最後11局下半藍寅倫對劉軒荅敲出再見安，連2天再見比賽當英雄，猿隊以5比4獲勝，賽後林岳平拒絕受訪，曾豪駒則說，「在戰況緊繃時難免有火花，前面有觸身球，連續丟到人火氣都會大，但一定不是故意的，是正常配球。」

曾豪駒強調投手有點失控，對郭阜林也很抱歉，往後會更注意，「當時只是想解決對手，不小心控球不好丟到郭阜林，又剛好郭阜林今天被丟很多次，難免有衝突，希望今天結束就結束，大家都想贏球。」

9局上半猿隊2次挑戰全用光後，曾豪駒上場詢問主審是否能用電視重播，根據中職規定，第七局以後，主審面對有疑問的判決仍然可以主動提出「即時重播輔助判決」來防止誤判，最後判定獅隊打者出局，林岳平當時就已不滿，有激烈手部動作。

曾豪駒賽後說，「知道2次挑戰權用完，7局主審可以有一次關鍵性判決，當時有詢問，是關鍵時刻能否使用，主審也同意，對我們來說很關鍵。」

(中時 )