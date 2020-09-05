#花蓮 4 - 0 #新北航源FC

木蘭足球聯賽5日在國體大進行第13輪賽事，龍頭花蓮上半場由許翊筠先馳得點，一記「巧射」帶動花蓮下半場氣勢，最後又靠對手後衛陳巧倚解圍「另類助攻」吳詩萍頭槌破門，幸運女神最終助花蓮以4比0完勝新北航源FC。

此役航源防守嚴密，第44分鐘才打破僵局，當時許翊筠積極截球後順勢過人，立刻在右前場禁區外起腳吊門，球越過航源門將廖玟琪頭頂，不偏不倚的打中遠柱內側入網。這球究竟是要射門還是要傳球歪打正著，引發大家猜想。

「我是真的要射門啦！」許翊筠賽後極力澄清進球不是「塞到」，尤其本季前兩次對上前東家航源，都沒進球，最後一次交手有很強烈的破門企圖心，「還好有把握機會替球隊先進球。」

花蓮中場許翊筠終於對前東家新北航源取得進球。（中華足協提供）

航源的防守在上半場終了前破功，下半場開賽就挨花蓮連兩記重拳，在12分鐘內被林凱玲、譚汶琳先後破門。第74分鐘幸運女神在又幫了花蓮一把，林凱玲在禁區右側起腳射門沒有踢好，陳巧倚倒地解圍，球踢在空中卻不偏不倚打中跟進的吳詩萍，讓她頂進花蓮此役的第4球，鎖定最終比分。

「自己也嚇一跳，沒想到就進了！」對於這顆找上自己的幸運進球，吳詩萍從比賽到賽後都「歹勢」的笑到合不攏嘴，尤其這是她本季第17顆進球，暫時領先稍後出賽的台中藍鯨包欣玄兩球，也是連6場進球。吳詩萍說，儘管過程有點誤打誤撞，但聽從教練積極補門的叮嚀，才有這顆進球。

花蓮教練朱文彬相當肯定吳詩萍的進步，他說：「可以拿最佳進步獎，甚至頒MVP給她了。」朱文彬表示，球運很重要外，關鍵在於她的想法變成熟，企圖心也變更強了，吳詩萍本來就有左右開弓的特點，加上今年陣容改變，讓原先踢中場的她轉型前鋒，發揮的空間也變大了。

(中時 )