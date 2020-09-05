HPS舞蹈劇場作品經常探討社會現象，最新作品《Return Home》，從異鄉遊子心聲探討到返鄉遊子心情。（HPS舞蹈劇場提供）

始於對舞蹈的熱情，編舞家謝佩珊從台北學舞之後，返回家鄉高雄教舞，卻意外闖入一群迷途學子的人生，2015年她成立HPS舞蹈劇場，獨立帶著一群中輟生、愛好跳舞的素人青年跳舞，如今舞團屆滿5年，前後參與的學生有30多位，有些為了生計只得離開舞團，有些則是成了舞台助理，謝佩珊說，「哪怕只是陪伴他們小小一段，這段跳舞的歲月，一定能讓他們的生命不同。」

謝佩珊2014年從文化大學舞蹈系研究所畢業，便決定返回高雄，在三信家商、正修科技大學擔任舞蹈社團指導老師，過程中她遇見一些特別的孩子，無法靜下心來練舞，脾氣暴躁，還會罵她髒話，「有一些孩子是被學校或家長放棄的小孩，在世俗的觀念裡，不會讀書就是壞學生，但我不這麼覺得，我覺得他們很有潛力，只有盡量想辦法帶他們練舞，試著找到方式和他們相處。」

為此，謝佩珊開始了一段訓練素人舞者的日子，這群素人舞者，有些是低收入戶，有些是中輟生，有些必須課後去打工，才能維持生活開銷，「素人有很多肢體都需要從頭來過，除了花時間練習，有人還需要花時間工作，才能養活自己。」那段培訓的日子，十分有成果，2015年，正修科技大學的學生參加全國舞蹈比賽大專院校比賽，拿下現代舞特優第一名。

近期，謝佩珊也開始帶舞蹈科班出身的孩子跳舞，最新編創作品《Return Home》，就是由舞蹈科班的孩子擔任舞者。

《Return Home》從上一部作品《歸》做延伸，探討北漂學子歸鄉，在環境變遷中，試圖找回對環境、家人、土地的情感記憶，運用大型天燈裝置，象徵為世界祈福。將於9月6日下午，在台北永安藝文館表演36房的房頂小劇場登場。

(中時 )