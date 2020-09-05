高雄市今天清晨發生芮氏規模4.1有感地震，易經命理老師高煜霖一算卦象預言，高雄市府恐將有大事發生。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」表示，高雄市府恐怕「黑函」要開始滿天飛了，前朝餘臣處境尷尬、光復團隊排擠，官位保衛戰將各出奇招，「宮鬥劇」恐將出現在高市府。

高煜霖表示，用「指算法」起卦，第一起得到「留連」，卦意「運氣平平，凡事拖延」；第二起得到「空亡」，卦意「很大的不利」；以「方位法」取卦，均得到「火雷噬嗑」，卦意「咬合、堅持」。

高煜霖指出，從第一卦「留連」的卦頭，是「帶枷鎖入獄」及一句噬辭「失物南方見，急討方心稱」來看。前朝到任的局處一級主管或機要職，處尷尬時期。尤其具有公務人員身分的官員，容易被投以異樣的眼光，好比電影《九品芝麻官》的對白，「拿明朝的劍，要斬清朝的官」般的尷尬。

而光復團隊裡，有意為官的各路英雄好漢，看準這股「市場趨勢」，會特別鎖定前朝才到任的位置，實行「清除」任務，作為攻擊標靶。另一句噬辭「求謀日未明，官事只宜緩」，顯示這些主管、機要也不是塑膠做的，也會運用人脈「找有力人士」，做官位保衛戰。

高煜霖表示，第二卦「空亡」提醒有意角逐的人，一句噬辭「官事有刑傷」，顯示如果部屬不挺的、做事有爭議的！恐上不了位。另一句「病人逢暗鬼」，顯示出身體不好、精神不濟、外型年邁的這一些官員，當心，也是相當不討喜，容易被屏除在外。

(中時新聞網)