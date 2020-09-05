梁敏婷去年10月在手臂刺下象徵一家人的刺青。（摘自IG）

馬俊麟與王瞳去年7月爆出假戲真做，事過境遷1年多，王瞳與舊愛艾成結婚，馬俊麟夫妻倆也早已重舊好。馬俊麟之妻梁敏婷日前接受專訪，爸媽在她17歲時婚姻破裂，反而她更有經驗處理婚姻這門課題，「17歲時我媽問我會不會對此感到害怕？我說還是相信愛情，直到現在這一刻我還是相信」。

婚變當時，梁敏婷坦言，遠在澳門的爸媽飛來台灣關心慰問，「甚至是我不想聊的時候，他們還一直找我聊」，爸爸的個性跟她比較像，當時爸爸以想看孫的名義前來探視，並跟她說，「相信妳一定可以處理好，如果不行一定要跟爸爸說」，難道爸爸不想為女兒出頭或感到生氣嗎？梁敏婷成熟地說：「我覺得不需要出頭，能處理這癥結點的只有當事者，其他人講的話只是參考而已，聽不進去的就是一種騷擾而已」，還笑說「我覺得他本身就沒有很擔心，他很佛系」。

至於母親，梁敏婷形容媽媽為性情中人，年輕時被父親背叛而離婚，「她會照三餐問我婚姻狀況，因為她就是這樣這一路走過來的，她自覺是個受傷的人，看到我在經歷這些事情的時候，她不自覺把自己帶入這情境，我反而還要花更多力氣去安慰她，因我從小習慣自己獨處，有時希望媽媽別煩我」。

當天梁敏婷穿著自己設計的無袖服飾，意外露出手臂內側刺青，一問之下才知道，上頭的星球代表雙胞胎兒子星星跟元元，太空人是梁敏婷自己，星球與太空人相連的線象徵母子臍帶，最右側的火箭則是老公馬俊麟，她說「火箭代表冒險，先生想往哪裡去我都很尊重，因為他沒有固定的方向」。刺青是她去年10月份刺的，看得出她想把一家人烙印於身的堅定。

梁敏婷今年7月加入年代MUCH《聽媽媽的話》，外界為她貼上為家拋頭露面、接業配賺錢養兒等標籤，她表示夫妻是共同體，老公除了開班教畫，也是有之前的存款，「如果都是我來扛的話，好像也說不過去」，透露馬俊麟雖然目前沒戲約，但生活算過得充實，除了教畫、運動，也會到「狗老大」樂團練習，問及若有機會，會同意老公回民視拍戲嗎？她說，「看他自己，如果是他的工作，一定牽涉很多因素、合約及經紀人對他規劃，不管他做任何決定，一定是考慮過的，尊重他，當然是希望他好」。

去年10月她提告王瞳侵害配偶權，經過這段時間的沉澱，她已可以理性地照顧好自己的情緒，「什麼低潮都過得了，因為人生就是一個波動，在低谷時透過小孩轉換心情，因為他們很療癒」，若沒生小孩2人還會和好如初嗎？她說「這假設支線太多，但我相信所有的安排都是最好的安排，雖然經歷了一些對我來說是不好的事，但都是我人生轉折的機會，未必是不好的」。問及會相互看對方手機嗎？她坦言以前交往時會，「現在會提醒自己，雙方相處除了真心，還要尊重跟信任，有一點私人空間給對方比較舒服」，但現在也沒設限，雙方也是也會借對方手機拍小孩。

(中時 )