包偉銘今（5日）和愛妻劉依純赴台南參與公益演唱，包偉銘不僅獻唱組曲，也和劉依純合唱〈情人大叔〉，帶給台下民眾滿滿回憶。回憶過去作秀時期，包偉銘表示：「台南是我出道時第一個表演作秀的地方，那時一年365天將近有100天都在台南演唱，真的非常懷念。」夫妻倆為了演出特地提前一天南下彩排，希望能用最好的狀態演出，包偉銘說：「舞群還特別從大陸提前1個月回來做自我隔離，以及自主管理，健康OK了之後才開始排練。」

回憶當年作秀趣事，包偉銘最難忘的莫過於「趕場」，過去南北兩地跑都需要搭車，如果包不到車，就得跟別人一起擠「野雞車」，最怕遇到野雞車「坐滿」情況，不僅帶著道具服，還要和舞群分開坐，在時間內飆速趕往表演場地，簡直分秒必爭；另外一件讓他害怕的事，就是趕場時忘東忘西，如果沒帶到鞋子，就得透過噴漆，把普通鞋子噴成舞台上的迷彩鞋，由於每隔一段時間會「掉漆」，之後的表演得重新噴一次，「一天表演3場，一週7天21場，結果鞋子噴到後來根本像在穿鐵鞋一樣，整個人表演時都超崩潰」。

包偉銘（右）、劉依純今赴台南參與公益演唱。（翰森娛樂提供

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