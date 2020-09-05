2020新力旺企業女子壘球聯賽編號第62場賽事，由地主新力旺旺獅迎戰來訪的福添福嘉南鷹。旺獅先發投手潘玉玲及後援的風羽璇共失9分，終場嘉南鷹以9比3大勝旺獅，李思詩揮出第10、11轟，有4分打點，成為本季首位10轟的球員，並獲選單場MVP。
嘉南鷹打線大爆發，擊出15支安打攻下9分，除了李思詩單場雙響砲、4分打點，表現最突出，何欹璠3安打猛打賞演出也很搶眼。
嘉南鷹三任投手除了先發的邱安汝有失分外，中繼的杜雅婷及陳靖瑜都順利守住對手攻勢，勝投由邱安汝拿下，也是本季首位10勝（4敗）投手。
旺獅由潘玉玲先發，風羽璇中繼，無法壓制嘉南鷹打線，最後潘玉玲再上場把比賽投完。而在面對邱安汝先發的前3局，旺獅打者共擊出5支安打，包含劉萱帶有2分打點的三壘安打，追成3比4只落後1分；但對杜雅婷及陳靖瑜就無法再有攻勢，以致以6分之差落敗。
(中時 )
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