日前政府將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。但近來國民黨的反應卻讓不少藍營支持者大感不滿，認為行動不夠強硬且對執政黨制衡有限。國民黨桃園市議員褚春來表示，國民黨黨性溫良恭儉讓，撿到槍也不夠力，而且目前也看不到值得期待的政治領袖。

《中評社》報導，褚春來指出，國民黨目前看不到值得期待的政治領袖，他雖支持前主席朱立倫，但也覺得朱太溫和。對於現任主席江啟臣因仍顧及黨內大佬，不能放開手腳把改革一次做完，他認為，江作為中生代，應該有魄力完成改革，並直言「國民黨最壞也是這個程度！」

褚春來表示，國民黨應該多給年輕人機會、重用年輕人，營造出一股新氣象，但在江啟臣接任黨主席後，只看到一些口號，並沒有太具體的行動表現。

對於國民黨反美豬時的表現，褚春來說，國民黨黨性就是溫良恭儉讓，不夠理直氣壯，才剛跳出來反美豬，就又自己覺得不好意思。

國民黨最近的表現讓支持者們十分失望，日前甚至有藍粉在國民黨官方臉書粉專留言表示，「國民黨已經被民進黨生吞活剝還顧忌什麼？還等著讓人碎屍萬段嗎？就將這些綠營政客及蔡英文當年謾罵瘦肉精及美牛的影片、海報一一呈現給大家看！國民黨的那些據點都可以放在外牆上每天播放啊！國民黨繼續只會用嘴巴無做為等著被殲滅吧！」

(中時新聞網)