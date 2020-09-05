黃愛淳的須彌山創作個展，期盼觀者能在這場展覽乘著布匹，飛過須彌山。(曹婷婷攝)

藝術家黃愛淳的須彌山創作個展即日起在台南市中正路「錦源興」空間展至19日。(曹婷婷攝)

藝術家黃愛淳的須彌山創作個展即日起在台南市中正路「錦源興」空間展至19日。(曹婷婷攝)

乘著布匹⾶過須彌⼭，擺脫現實⽣活束縛！每個人心中或許都有嚮往的一座巔峰，執教鞭8年的藝術家黃愛淳，7月底甫卸下高中美術老師身分，專職創作，她帶著一系列以⾦⾊光華背景襯托斑駁嶙峋的「須彌⼭」作品到台南市中正路「錦源興」空間展出，沿著蜿蜒陡峭樓梯而上，乍見牆面的一幅幅山景，彷彿跟著登上一座座山頭。

從小讀美術班一路念到師大美術系，對於小學志願寫著「我要當美術老師」的她而言，人生都照著目標前行，不過心裡有個聲音告訴她「這是你要的人生嗎？」在第⼀次參加夏荊⼭⽂化藝術基⾦會舉辦「荊⼭經典⽂創藝術獎」 時，她便以集結東方哲思意境的美麗「須彌⼭」數位動畫，贏得評審⼀致認可。初試啼聲即獲捷報，奪得該屆國際競賽的最⾼⾸獎。

有了國際競賽認可，也讓⿈愛淳在創作之路上，添了更多信⼼攀登⼼中的須彌⼭頂， 毅然決然放棄公⽴⾼中教職。她說，做了決定後，豁然開朗，雖然旁人覺得可惜，但她希望可以跟更多人分享，人生沒有絕對的對與錯，也沒有什麼成功與失敗，人生很短要多嘗試不同機會。

她透露，母親在幾年前罹癌，讓她驚覺原來生命是有可能隨消逝的無常，母親目前康復，讓她更確立，要堅定創作下去，為自己生命留下什麼，尤其，當她也成為一位母親後，更抓緊每一個零碎片段戮力創作，越過一座又一座山頭。她持續跨越數位動畫與⼿繪不同媒材，繼續創作了數⼗幅須彌山靜態畫作，作品也獲得不少收藏家收藏。

⿈愛淳作品常見三角形的山勢，她說，創作均為她在過往旅⾏爬⼭經驗中捕捉各地⼭景⾵貌，尤其，是在吳哥窟攀登象徵須彌⼭的佛塔時，因需要攀登趨近於垂直⾓度的樓梯，朝聖者必須⼼無旁鶩專注、謙卑往上攀登，讓她對於三⾓形的聖⼭意象格外有感，就像雙⼿合起祈禱的三⾓意象，而⼈⽣其實就像是爬⼭的歷程，⼀路上不斷努⼒往上爬，無論⾼⾼低低，種種考驗都是在追求⼼中那座聖⼭的巔峰。

⿈愛淳近期也將在東海岸⼭海旅程中流動⾵景記憶，走進畫中，並發展新媒材創作，也受邀擔任新莊巧欣針織社⼯廠駐廠藝術家，交織出旅⼈⾵景的針織佳作，期盼觀者能在這場展覽，悠遊在過去、現在與未來的歷史洪流中，展期即日起⾄19⽇。

(中時 )