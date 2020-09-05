劉樂妍難得秀出H級胸器，陸網友全暴動了。(取自劉樂妍微博)

劉樂妍事業重心轉往大陸演藝圈發展。(本報系資料照)

女星劉樂妍，終於不再談論政治議題，回歸老本行。她今(5日)在微博PO出性感照，超低胸禮服讓她傲人上圍呼之欲出，辣到不行的身材果然讓陸網友全暴動了，還要她走性感女星路線，有溝必火！

其實劉樂妍原本出道就是走性感路線，曾與Stacy（周宥伶）、Tiffany（謝宜蓁）、Amy（安真佑）組成團體「女F4」，紅極一時，連前第一夫人吳淑珍也知道她們名聲，曾批女F4為社會亂源，令劉樂妍一度無法釋懷。

如今劉樂妍終於重回老本行，在微博展現她為新片宣傳的火辣戰袍，一襲超低胸黑色禮服，讓她豐滿H罩杯全都露，呼之欲出的超大車頭燈讓陸網友全暴動，興奮留言「這重量還真不是一般人可以承受的」、「車頭燈太晃眼了」、「血流成河」、「不服不行，確實夠大」、「柳岩為什麼能火？妳也能」。

而劉樂妍雖然是女F4出身，但她雄偉上圍不只如此，多年前她還為此特地發文澄清自己不是F奶女星，而是H罩杯女星，「Stacy，Amy，F奶。如果我是F奶，有可能看起來比她們大那麼多嗎？」

(中時新聞網)