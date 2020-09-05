樂天桃猿與統一獅之戰2度因觸身球爆發衝突，成為此戰焦點，最後猿隊靠藍寅倫在延長賽的再見安，以5比4贏走勝利，樂天對戰統一4連勝。賽後藍寅倫表示能理解郭阜林3度被觸身球的怒火，不過同時也說，他第一次看黃子鵬這麼火大，讓他嚇一跳。

獅猿戰9上、11上都因郭阜林挨觸身球爆發板凳清空衝突，尤其11上猿隊後援投手黃子鵬對郭阜林又丟觸身，郭阜林單場3度四死球是聯盟新記錄，當場摔球棒嗆聲，上壘後還不斷向黃子鵬比「來啊來啊」的手勢，黃子鵬火氣也上來，向郭阜林衝，隊友差點拉不回來，兩隊再度板凳清空，由於先前主審警告過，因此黃子鵬被主審驅逐出場。

賽後藍寅倫表示，沒看過黃子鵬這麼生氣，「我嚇一跳，我印象子鵬是很乖、很有禮貌、很謙虛的選手。」不過藍寅倫也體諒對手火大的情緒，「人難免有情緒，連被砸到三次多少會生氣，阜林生氣在所難免啦，一定會生氣。」賽後林岳平拒受訪，郭阜林、黃子鵬都快步回休息室。

藍寅倫連2天敲再見安打，他賽後感謝牛棚、中繼投手鎖住局面才讓他有機會當英雄，「龍貓（曾豪駒）有告訴我要鎖定直球，但前面有一顆錯失，變2好球後對方投變化球，剛好掌握到。」

(中時 )