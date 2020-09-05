歷來清宮劇很受觀眾歡迎，劇中後宮嬪妃們爭奇鬥豔、使盡各種手段，就是為了獲得皇帝寵愛。不過資深媒體人黃創夏貼出一組真實的大清后妃照片，網友看完嚇呆：這皇上寧願蓋牌。

《甄嬛傳》、《如懿傳》等清宮劇，主軸都是圍繞在「爭寵」，誰能夠得到皇帝的恩寵，便有機會得到榮華富貴。因此後宮嬪妃們使盡各種手段，就是為了獲得皇帝恩寵。

黃創夏在臉書貼出一組大清后妃照片，並下註解表示，「Errr⋯⋯真實的大清后妃照片。《甄嬛傳》、《如懿傳》⋯⋯等劇？雍正特別勤勞、徹夜加班批奏摺⋯⋯。」

網友回應表示，「皇上辛苦了，臣幫不了你啊！」、「個個美若天仙呀！」、「清朝不是滅亡於腐敗貪污，而是滅於面對後宮的鬱鬱寡歡，您太晚發現了。」、「通通打入冷宮。」、「所以清朝滅亡了。」、「妖獸喔！」」、「皇上除了不愁吃穿真的很可憐。」、「清朝大外宣。」、「麥鬧啊！」、「皇上好可憐膩╮(╯_╰)╭」。

也有網友緩頰表示，「只有珍妃是光緒自己選的，其他若太妖豔，皇帝會整日沉溺女色，不好好上朝。」

(中時新聞網)