周興哲5、6日在高雄巨蛋舉辦「你，好不好巡迴演唱會DELUXE」，2度登上高雄巨蛋，心情興奮，昨邀來金曲歌后蔡健雅（Tanya）擔任嘉賓，2人首度合唱〈拋物線〉和酷玩樂團（Coldplay）的〈Yellow〉，全場嗨翻，周興哲貼心牽著蔡健雅走到台前，蔡健雅打趣：「牽著老人的手，我穿很高的高跟鞋。」並隨口哼著〈結婚進行曲〉互動逗趣。

當見到偶像蔡健雅，他興奮喊：「很神奇，Tanya姊氣場很強，我會搞不清楚，自己很像當嘉賓。」蔡健雅笑回：「我只是來鬧場。」周興哲直言很喜歡蔡健雅的歌曲，現場清唱改編〈空白格〉，讓她開玩笑：「那是什麼歌？」並提到近來因為疫情，她生活變得空閒許多，開心受邀當嘉賓，不過在家中，她創作大爆發，「捨不得離開家裡。」

2人合唱〈Yellow〉前，透露開唱前，僅彩排過一次，蔡健雅表示隨性的合唱，「沒有排練過，合音就隨便飛，好害怕，有點緊張」，不過他們第一次合體，默契十足，粉絲熱情尖叫，讓他們臨時加碼獻唱〈空白格〉，周興哲喊：「我真的是圓夢。」蔡健雅最後送上飛吻：「很開心來到高雄見到大家。」

而他一開場又唱又跳〈Nobody But Me〉、〈Let It Go〉，嗨唱〈That‘s All〉瞬間帥氣撕衣，裸上身嗨唱Rap，掀起高潮，他一連獻唱多首浪漫情歌，突然有女粉絲主動上台向男友告白求婚，周興哲在一旁幫忙求婚成功，氣氛甜蜜。

向來疼愛粉絲的他，在高雄場，請團隊精心打造近1層樓高的環場步道、跨蛋鐵橋，零距離與粉絲互動，他一邊唱邊與歌迷擊掌。此外，開唱前，主辦單位嚴格把關安全，從購票就採用實名制，入場簽名登記、戴口罩、酒精消毒等都做足。他的父母、哥哥周予天等親人及女友趙岱新低調到場力挺，2場共吸引近2萬名粉絲支持，票房粗估吸金4370萬元。

周興哲在高雄巨蛋開唱，賣力唱跳。（星空飛騰提供）

(中時 )