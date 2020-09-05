阿翔之妻Grace去年加入年代MUCH《聽媽媽的話》班底，夫妻倆結婚9年，育有2女1男，家庭幸福。Grace難得接受專訪，儘管過去夫妻倆婚姻出現小波折，透露結婚至今，「很滿意現在的狀態」，她覺得沒什麼事情比小孩健康跟家人相處還重要。Grace憶起4年前生老么舒芙蕾時，意外發現女兒手趾、腳趾比一般嬰兒長，她誤以為是小孩不正常而崩潰大哭，後來經過醫師認證沒問題後，才懂得「原來妳所求的只是個平凡的事情」。

談到當初參加節目契機，Grace受到媽媽同溫層的吸引，在節目定位時尚媽咪，坦言上節目前有先詢問過老公，她以「老爺」喚阿翔，認為夫妻本是同林鳥，最後徵求到老公同意才加入。Grace每日都要送小孩上學等家務，坦言「有時候也會被節奏壓得很累」，問及如何紓壓？她說，「每天留40分鐘跟自己對話，倒一杯紅酒，把好的、不好的事想一遍 resent」。

夫妻倆分配帶孩子時間，Grace 1個月錄影3、4次，撞到接送小孩時間時阿翔會幫忙，平時一家5口的作息，回到家Grace煮飯、阿翔幫小孩刷牙，晚上9點半小孩上床睡覺後，Grace笑說「就是老公下班時間」，每日看似單調的流程，對她來說是無比的幸福。訪談前一天，Grace羞問老公她做菜好吃嗎？阿翔豎起大拇指比讚，並說：「若時間、金錢允許的話會就可以開餐廳了！」逗得老婆心花怒放，夫妻濃情密意不在話下。

很有生意頭腦的Grace，去年曾跟老公推出「翔食堂水餃」水餃，不排斥推出兒童食品相關，目前在洽談中；對美妝、彩妝也有興趣的她，未來也計畫推出個人品牌保養品，目前還在蒐集資源，尋找理念相當的廠商，但目前還是以家庭為重心。

(中時 )