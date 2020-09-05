Grace面對女兒，有顆玻璃心。(盧禕祺攝)

阿翔與妻子Grace結婚9年，育有2女1男，阿翔在家中扮黑臉，Grace則是扮白臉，夫妻倆育兒不同調，阿翔常批老婆是豬隊友。有次阿翔要求女兒要在隔天家庭旅遊前寫完功課，但女兒吃完飯忘了時間，Grace眼看已到就寢時間，心軟讓女兒回來再寫，讓阿翔氣得跳腳，「沒人這樣教小孩的」！有潔癖的阿翔也不能接受地上有餅乾碎屑，千交代萬叮嚀要用碗盛著吃，有次看到地上有「犯罪證據」，正在找嫌犯時，一抬頭就看到老婆在吃餅乾，無奈喊：「我到底要照顧3個還4個（小孩）？」

Grace送小孩上學遲到機率超高，反而阿翔從不遲到，老公曾語重心長告訴她「這樣有點超過了」！某次7歲長女小泡芙喊著上學遲到，Grace驚醒，眼看已8點半，竟跟女兒說「那再睡一下，反正已經遲到」，但長女個性像爸爸，「羞恥心較重」，嚴肅地跟她說，「沒媽媽這樣子當的」，返家還跟爸爸告狀，夫妻育兒標準不一，常讓阿翔無語。

正值暑假，Grace讓7歲長女小泡芙報名暑期輔班，從早上8點到下午4點，課程活動包括畫畫、游泳到跳舞，她最有興趣的是跳流行舞，「她說這種舞女生在學校比較受歡迎」，小泡芙每天在家下腰、側翻跟劈腿，5歲弟弟布朗尼及3歲妹妹舒芙蕾也跟著姊姊劈腿，畫面逗趣。問及大女兒有無喜歡的對象？Grace直說不允許：「怎麼可能？對象只有她爸爸！只要她回來分享今天跟同學玩躲貓貓，我們就會問有無男生？幾個人？」管得相當嚴。

長女小泡芙越來越有自己的想法，曾直接跟Grace說「妳很囉唆」，讓媽媽玻璃心碎，直呼「她在小一前不是這樣講話的」！Grace自認不是嘮叨媽媽，最後打柔情攻勢，反思是否也對小孩講過類似的話，才讓小孩有樣學樣，她跟女兒道歉，柔情溝通對她說，「但讓妳知道，妳在講這句話的同時我也會難過，因為我很愛妳」成功打動小泡芙。

(中時 )