懷疑房子鬧鬼，竟攻擊房東，一名住在桃園的32歲陳姓男子，認為租屋處「不乾淨」，且每天照鏡子感覺氣色越來越差，因此約洪姓房東出來，想要討論房子的事情，想不到碰面後陳男直接開車衝撞房東夫妻，再拿武士刀追砍，被逮捕後還狡辯用武士刀就像「老師處罰學生一樣」。

陳男向洪姓房東承租房子，沒多久發現牆壁發霉、每天照鏡子感覺氣色不佳，且鄰居告訴他「房子有鬼」，因此陳男認為房子被動手腳。去年12月23日，約房東想要談退租，當天下午洪姓房東與和葉姓妻子依約現身，突然被陳男駕駛的小客車高速衝撞，接著用武士刀朝房東頭部、還有胸腹地方砍殺，幸好有安全帽阻擋。

但陳男怒氣未消，繼續用持武士刀朝房東腰部揮砍，洪姓房東快速抓住刀柄，並大聲呼救，附近的施工人員聽到吵鬧聲，合力制伏陳男並報警，警方抵達現場，查扣1把武士刀、1把折疊短刀，檢方依殺人未遂、公共場所非法攜帶刀械罪等罪嫌起訴陳男。

陳男在法庭否認有殺人犯意，宣稱是因為租屋問題起爭執，只是想嚇唬房東，開車衝撞是因為情緒有點失控，油門踩比較大力；且房東是職業軍人，可能會防身術，才會持武士刀想要嚇他，強調自己的揮砍是「重重提起、輕輕放下」，就像老師處罰學生，認為僅構成傷害罪。

法院審理時認為，武士刀刃長43公分、刀柄長19.5公分，屬「槍砲彈藥刀械管制條例」列管刀械，此外，武士刀相當鋒利，陳男拿來朝人揮砍，致使被害人大量失血機率高，且洪男即時用手阻止武士刀之揮砍，才沒傷及要害，如果只是教訓嚇唬，不須下此重手；加上開車衝撞已有警告效果，可見陳男殺人犯意明確。

且陳男精神鑑定報告書顯示，他並未受精神疾病影響導，導致行為辨識能力下降，因此法官認為陳男犯罪情節嚴重，但考量雙方和解，最後依公共場所非法攜帶刀械罪、殺人未遂罪，各判8月、5年6月，合併執行6年有期徒刑。

(中時新聞網)