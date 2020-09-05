「未來之星對抗賽」今（5）日進行最後一天賽程，由U18出戰台南市，U18今天火力全開，全場擊出16支安打，其中林子豪3安打3打點，張宥鈞也貢獻猛打賞演出；加上黃保羅先發5局只被擊出2支零星安打，終場U18就在投打俱佳的情況下，以10比1輕取台南市隊。

U18投手群用球數精簡，黃保羅先發5局只用54球，被擊出2支零星安打，另外三振跟保送各1，讓台南市打線一籌莫展。中繼的方郁淮2局也只用12球，送出1K無失分，最後一任林韶恩2局投28球，最後一局因隊友2次失誤、失1分。

不僅投手發威，U18打線也在第3局大爆發，包括李展毅的三壘安打在內，單局敲出5支安打，加上台南市守備失誤，進帳了5分大局。

第4局U18同樣以5支安打串聯，再攻下4分，取得遙遙領先的優勢。U18先發打線全員安打，其中張宥鈞猛打賞演出，包含1支二壘安打。林子豪同樣猛打賞演出，包含一支二壘安打，另外包辦3打點，而李展毅與曾子佑也各貢獻2打點。

(中時 )